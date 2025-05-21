Hazine içeride de dışarıda da borçlanacak: Tarihler belli oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde dış borçlanmaya gitmezken, mayıs ayında 187,5 milyar liralık iç borçlanma planladı. Dün düzenlenen altın tahvili ihraçları öncesinde 102,5 milyar liralık borçlanma gerçekleştirildi. Bakanlık, önceki aylardan farklı olarak mayısta sabit faizli tahvil ihracını 2 yıl vadeyle sınırladı. Bu ay en yüksek talep ise TLREF endeksli tahvil ihalelerinde görüldü. Uzmanlar, 2 yıl vadeli sabit faizli tahvil ihraçlarının sınırlanmasının tahvil faizleri üzerindeki baskıyı azalttığını ve finansal koşulların iyileşmesiyle haziranda dış borçlanmaya gidilebileceğini belirtti.

EUROBOND İHRAÇI ERTELENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tahvil ihaleleri, özellikle yabancı yatırımcının ilgisiyle dikkat çekiyordu. Ancak 19 Mart’ta yaşanan finansal dalgalanma sonrası sabit faizli tahvillere olan talep sert şekilde düştü, mart sonunda beklenen Eurobond ihracı yapılmadı. Uzmanlar, çalkantılı piyasa koşulları ve yüksek CDS risk primi nedeniyle Hazine’nin ek maliyetlerden kaçınarak Eurobond ihracını ertelediğini söyledi. CDS priminin düşüşü ve küresel olumlu gelişmelerle yeni bir ihraç yapılabileceği ifade edildi. Daha önce Eurobond ihraçlarında CDS'in 260-270 baz puan seviyesinde olduğunu hatırlatan uzmanlar, bu olumlu sürecin Hazine'nin 7-10 yıl vadeli ABD doları cinsi tahvil çıkarabileceğine işaret ettiğini belirtti.

İÇ BORÇLANMA İHALELERİNDE TLREF TALEBİ ÖNE ÇIKIYOR

Mayıs ayında Hazine’nin hedefi 187,5 milyar lira iç borçlanma olurken, yapılan dört ihale ile 102,5 milyar lira borçlandı. İhalelerde 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvile 39,01 milyar lira talep gelirken 26,3 milyar lira satış gerçekleşti. 7 yıl vadeli değişken faizli tahvile 18,6 milyar lira talep geldi, 9,5 milyar lira satıldı. 4 yıl vadeli TLREF endeksli tahvil ihalesine 103,07 milyar lira talep olurken, 57,8 milyar lira satış yapıldı. TÜFE’ye endeksli 4 yıl vadeli tahvil ihalesine ise 16,04 milyar lira talep gelirken, 8,9 milyar lira satış yapıldı. Mayıs ihalelerinde TLREF tahvillerine olan talep öne çıkarken diğer ihalelerde zayıf seyir gözlendi. Uzmanlar yayımladıkları raporlarda parasal sıkılaşmaya karşı koruma sağlayan TLREF endeksli tahvillerin tercih edildiğine dikkat çekti. Sabit getirili tahvillerin aksine TLREF tahvillerinin Merkez Bankası’nın gecelik borçlanma faizine bağlı olarak değiştiği, yüksek faiz ortamında yatırımcı için avantaj sağladığı belirtildi. Ayrıca kısa vadede faiz indirimi beklentisi olmadığı için TLREF tahvillerinin yüksek getiri sunduğu ve fonlama maliyetlerinde istikrar sağladığı kaydedildi.

GÖSTERGE TAHVİL FAİZLERİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

Gösterge tahvil faizleri 19 Mart sonrasında hızla yükselirken, yabancı yatırımcıların yoğun satışlarından sonra son dönemde yatay bir seyir izleniyor. Hazine’nin sabit faizli tahvil ihracını 2 yıl vadeyle sınırlandırması, gösterge tahvil faizlerindeki düşüşte etkili oldu. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi yüzde 45,06’ya, 10 yıl vadeli gösterge faizi yüzde 33,78’e, 5 yıl vadeli gösterge faizi ise yüzde 38,59’a geriledi. Hazine, haziranda 255 milyar 280 milyon lira, temmuzda ise 317 milyar 306 milyon lira iç borç ödemesi yapacak. İç borçlanma hedefleri ise haziran için 266,8 milyar lira, temmuz için 349,4 milyar lira olarak belirlendi.