Hazine ihale öncesi iki tahvilde 23,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli 6 ayda bir sabit yüzde 15,54 kupon ödemeli devlet tahvili ile 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihraçları öncesi piyasa yapıcılar ile kamudan toplam 23,5 milyar lira borçlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 15:24
Hazine ihale öncesi iki tahvilde 23,5 milyar lira borçlandı
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Hazine ihale öncesi iki tahvilde 23,5 milyar lira borçlandı

4 yıl vadeli sabit getirili tahvilin ihalesi öncesi piyasa yapıcılardan gelen 38 milyar liralık teklife karşılık, 15 milyar lira satış yapıldı.

7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin ihalesi öncesi piyasa yapıcılardan gelen 6,03 milyar liralık teklife karşılık, 3,5 milyar lira satış yapıldı

Bu tahvilde kamuya 2,5 milyar lira satış gerçekleştirildi.


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