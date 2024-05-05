Hazine iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir tahvil ve bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.

AA
Yayınlanma: 05.05.2024 - 14:40
Hazine iki ihale düzenleyecek
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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 11 ay (336 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede, 2 yıl (651gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.


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