Hazine iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihraç edecek.
Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın ilk ihalede, 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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