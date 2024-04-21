Hazine iki tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihraç edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 11:23
Hazine iki tahvil ihalesi düzenleyecek
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Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın ilk ihalede, 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede, 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.



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