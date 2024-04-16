Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' ve 'LGBT' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası kredilerinin İstanbul Sözleşmesi ve LGBT ile ilgisi olduğu iddialarını yalanladı.

DHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 17:40
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' ve 'LGBT' açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası (DB) ve Türkiye arasındaki işbirliğine yönelik kredilerin İstanbul Sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi bulunmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DB ile 5 yıllık işbirliğinin yol haritası niteliğindeki Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) dokümanına ilişkin sosyal medyada dolaşan iddiaların asılsız olduğunu belirtilerek, "1947 yılında üye olduğumuz DB'den bugüne kadar toplamda 52 milyar dolar finansman sağlanmıştır. Söz konusu finansman kalkınma önceliklerimiz kapsamında ilgili kuruluşlarımız ve DB tarafından ortaklaşa geliştirilen projeler kapsamında kullanılmaktadır. DB'den sağlanan kaynakların proje amacının dışında kullanımı söz konusu değildir" denildi.

''İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE LGBT İLE İLİŞKİSİ YOKTUR''

DB kredilerinin, yoksulluğun azaltılması ve refahın eşit paylaşılması odağında sürdürülebilir büyümeyi hedeflediği belirtilerek, "Bu kaynakların kullanımında toplumun ortak çıkarı gözetilmektedir. CPF programında geçen 'kırılgan gruplar' esas itibarıyla yeşil dönüşümden olumsuz etkilenecek meslek gruplarında çalışanlar ile finansmana erişimde zorluklarla karşılaşanları ifade etmektedir. DB projeleri ile söz konusu gruplara beceri kazandırılarak üretime dahil edilmesi ve böylece istihdamın artırılarak yoksulluğun azaltılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu kredilerin İstanbul Sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur. Avrupa Birliği'nden sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında sağlanan hibe desteğinin kullanımında Dünya Bankası önemli bir rol oynamaktadır. CPF dokümanında bu gibi desteklere ilişkin göstergeler de takip edilmektedir. Ancak yeni CPF dokümanında sığınmacılar özelinde DB'den sağlanacak herhangi bir kredi bulunmamaktadır. Geçmişte olduğu gibi Dünya Bankası ile kalkınma hedeflerimizin desteklenmesinde birlikte çalışmaya ve geliştirdiğimiz büyük projelerimiz ile katma değer üretmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. 


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