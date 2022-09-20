Hazine iki tahville 5,5 milyar TL borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 5 milyar 484,1 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 13 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracında 990 milyon liralık teklife karşılık, 289,5 milyon liralık satış gerçekleştirildi.
İhalede basit faiz yüzde 14,85, bileşik faiz yüzde 14,79 oldu.
Hazine’nin 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli 6 ayda yüzde 0 reel kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında ise 8,63 milyar liralık teklif geldi; net satış 1,09 milyar lira olarak gerçekleşti.
Reel bileşik faiz eksi yüzde 1,60 olarak kaydedildi.
İHALE ÖNCESİ 4,1 MİLYAR TL SATIŞ GERÇEKLEŞTİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı 13 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 276 milyon liralık teklife karşılık, 200 milyon satış gerçekleştirdi. İhale öncesi kamuya 2,4 milyar liralık satış yapıldı.
Hazine’nin 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli 6 ayda yüzde 0 reel kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılardan 4,26 milyar lira teklif geldi; satış tutarı 1,5 milyar lira oldu.
Bu tahvilde ihale öncesi kamuya satış yapılmadı.ndı.
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