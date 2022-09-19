Hazine'nin vadeli tahvil ihalesinde tek haneli faiz

19 Eylül 2022 Pazartesi, 15:22

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül iç borçlanma programına iki tahville devam etti.

Hazine, 6 yıl vadeli tahvil ihalesinde 1,82 milyar TL'lik satış gerçekleştirirken, dönemsel faiz yüzde 9,78 olarak kaydedildi.

10 milyar TL'lik satış gerçekleştirilen 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde ise bileşik faiz yüzde 10,56 oldu.

İHALE ÖNCESİ KAMUYA 2,3 MİLYAR LİRA SATIŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 5,14 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 17,6 milyar liralık teklife karşılık, 10 milyar liralık satış yaptı. Söz konusu tahvilde ihale öncesi kamuya 1,4 milyar lira satış gerçekleşti.

Hazine 6 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesinde ise piyasa yapıcılardan gelen 1,85 milyar liralık teklife karşılık, 1,2 milyar liralık satış gerçekleştirdi.

Bu tahvilde ihale öncesi kamuya 2,3 milyar lira satış gerçekleşti.