Hazine'nin vadeli tahvil ihalesinde tek haneli faiz
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 6 yıl vadeli tahvil ihalesinde dönemsel faiz yüzde 9.78 olarak kaydedildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül iç borçlanma programına iki tahville devam etti.
Hazine, 6 yıl vadeli tahvil ihalesinde 1,82 milyar TL'lik satış gerçekleştirirken, dönemsel faiz yüzde 9,78 olarak kaydedildi.
10 milyar TL'lik satış gerçekleştirilen 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde ise bileşik faiz yüzde 10,56 oldu.
İHALE ÖNCESİ KAMUYA 2,3 MİLYAR LİRA SATIŞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 5,14 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 17,6 milyar liralık teklife karşılık, 10 milyar liralık satış yaptı. Söz konusu tahvilde ihale öncesi kamuya 1,4 milyar lira satış gerçekleşti.
Hazine 6 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesinde ise piyasa yapıcılardan gelen 1,85 milyar liralık teklife karşılık, 1,2 milyar liralık satış gerçekleştirdi.
Bu tahvilde ihale öncesi kamuya 2,3 milyar lira satış gerçekleşti.
Video Haberler
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Afişler teker teker toplatılıyor
- Ünlü pizzacıda mide bulandıran görüntüler
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- O iddialar için harekete geçildi
- 2 kişiyi öldürdü, 2 polisi yaraladı
- 'Maliyet değil, zihniyet sorunu'
- AKP'li Gülpınar istifa mı etti?
- 'Uyan Erzurum, hırsız var' pankartı kaldırıldı
- Korcan Karar'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme