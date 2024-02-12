Hazine iki tahville borçlandı

Yayınlanma: 12.02.2024 - 16:22

Güncelleme: 12.02.2024 - 16:22

Hazine ve Maliye Bakanlığı Şubat borçlanma programına iki tahville devam etti.

14 ay vadeli tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 42,52 olurken, net satış 1,34 milyar TL oldu. 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde ise net satış 9,97 milyar TL olarak kaydedildi. Bu ihalede bileşik faiz yüzde 26,56 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıl vadeli altı ayda bir yüzde 13,10 kupon ödemeli tahvilde ihale öncesi piyasa yapıcılara 35,3 milyar TL’lik teklife karşılık 10 milyar TL satış gerçekleştirdi.

Hazine 10 yıl vadeli tahvilde kamuya 10 milyon TL satış yaptı.

14 ay vadeli kuponsuz tahvilde ihale öncesi piyasa yapıcıların 2,75 milyar TL’lik teklifine karşılık 1,5 milyar TL satış yapıldı. 14 ay vadeli tahvilde kamuya 2,03 milyar TL satış gerçekleştirildi.