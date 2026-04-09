Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı televizyon yayınında yaptığı değerlendirmede, İran savaşıyla birlikte yaşanan arz şokunun İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük şoklardan biri olduğunu ifade etti.

Şimşek, tedarik zincirinde toparlanmanın aylar sürebileceğini belirterek, finansal koşulların sıkılaştığını ve büyüme endişelerinin birçok ülkede sermaye çıkışlarına yol açtığını söyledi.

“Hammadde fiyatlarında artışın uzun süre devam etmesi halinde küresel resesyon ve stagflasyon riskinin oluşabileceğini” belirten Şimşek, ateşkesin sürmesi ve kalıcı anlaşma sağlanması temennisinde bulundu.

KÜRESEL ENFLASYON VE RİSK SENARYOLARI

Şimşek, küresel enflasyon beklentilerinde yükseliş görüldüğünü, gelişmekte olan ülkelerin ise görece daha sağlam makro ekonomik temellere sahip olduğunu söyledi.

Krizin etkisinin süresine bağlı olduğuna dikkat çeken Şimşek, 45 günün altındaki bir sürenin daha sınırlı etkiler yaratabileceğini, risk iştahının yeniden toparlanma ihtimalinin güçlü olduğunu ifade etti.

Savaşın bir ay sürmesinin ana senaryo olarak değerlendirildiğini ve öngörülerin büyük ölçüde aşılmadığını da belirtti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN PERFORMANSI

Şimşek, Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha iyi performans gösterdiğini ifade etti. Petrol ithalatçısı olunmasına ve bölgeye yakın konuma rağmen finansal istikrarın korunduğunu söyledi.

Ayrıca Finansal İstikrar Kurulu’nun kriz sonrası hızla toplandığını ve gerekli adımların alındığını aktardı.

ALINAN EKONOMİK TEDBİRLER

Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınan tedbirlerle piyasaların desteklendiğini belirten Şimşek, gerekirse ek araç setlerinin devreye alınabileceğini söyledi.

Şimşek, “Senaryolara göre çekmecemizde tedbirlerimiz hazır” ifadelerini kullandı.

REZERVLER VE FİNANSAL GÜÇ

Rezervlerin uluslararası yükümlülükler ve ekonomik şoklara karşı tampon görevi gördüğünü vurgulayan Şimşek, rezerv yönetiminin Merkez Bankası tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Yaklaşık 162 milyar dolarlık rezerv seviyesine dikkat çeken Şimşek, rezerv yeterliliğinin geçmişe göre daha iyi durumda olduğunu ve swap hariç net rezervin pozitif olduğunu iddia etti.

ENFLASYON, CARİ AÇIK VE PROGRAM HEDEFLERİ

Şimşek, enflasyon beklentilerinde sınırlı bozulma görüldüğünü, petrol fiyatlarındaki artışın cari açık beklentilerini yukarı çektiğini söyledi.

Orta Vadeli Program’ın yılda bir kez güncellendiğini belirten Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anketine göre yüzde 25,4 seviyesinde olduğunu aktardı.

En büyük önceliğin hayat pahalılığıyla mücadele olduğunu vurguladı.

ENERJİ FİYATLARI VE TÜRKİYE'NİN MALİYET AVANTAJI

Şimşek, Türkiye’nin OECD ülkeleri içinde en ucuz doğal gaz ve elektrik fiyatlarından bazılarını sunduğunu belirtti.

Rekabet gücünü artırmak için demiryolu-liman entegrasyonu ve lojistik maliyetlerin düşürülmesine yönelik politikaların sürdüğünü ifade etti.

Emek yoğun sektörlere finansman kolaylığı sağlandığını, enerji maliyetlerinin ise önemli ölçüde desteklendiğini söyledi.

PETROL FİYATLARI VE GELECEK SENARYOLAR

Şimşek, petrol fiyatlarının 80 dolar seviyelerine geri geldiğini, ancak senaryo varsayımlarının 65 dolar olduğunu belirtti.

15 dolarlık farkın değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Şimşek, nihai analizlerin eylül ayında yapılacağını söyledi.