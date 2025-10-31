Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'Bazı sıkıntılar var, çözeceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir zirvede ekonomi programına yönelik eleştirilere yanıt verirken, enflasyondaki düşüşün süreceğini vurguladı. Şimşek, “Uyguladığımız program sonuç veriyor” ifadelerini kullanırken, programın ikinci evresinde olunduğunu belirtti.

SEKTÖRSEL SIKINTILAR VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

Bakan Şimşek, “Bazı sektörlerde sıkıntılar var, duyarsız değiliz, çözeceğiz” diyerek sözlerini sürdürdü. “Son 1-2 aylık rakamlar dezenflasyonun devam ettiği yönündeki algıyı değiştiremez. Şartlar dezenflasyon için elverişli. Program konusunda mükemmeliyetçilik yerine ilerlemeyi tercih ediyoruz” dedi. Hizmet enflasyonunda da programa olumlu tepki alındığını ifade etti.

ULUSLARARASI STANDARTLAR VE RİSK PRİMİ

Şimşek, Türkiye’nin uluslararası standartlar açısından rezerv yeterliliğini sağladığını ve risk priminin 250 puanın altına düştüğünü belirtti. Küresel şoklar olmasa risk priminin 200 puanın altına inebileceğini söyledi. Ekonomide sağlanan düzelmenin şirket değerlemelerine yansıyacağını aktardı.

İSTİHDAM VE YATIRIMLAR

Programın başından bu yana 1 milyonun üzerinde net istihdam sağlandığını kaydeden Şimşek, doğrudan küresel yatırımlarda hareketlenme başladığını ve önümüzdeki 1-2 yıl içinde bu yatırımlarda önemli ilerleme görüleceğini belirtti.

MERKEZ BANKASI VE DEZENFLASYON

Merkez Bankası’nın çabasına ilave destek verileceğini açıklayan Şimşek, negatif çıktı açığı üzerinden dezenflasyonun devam edeceğini, yeniden değerleme oranının ise hedef enflasyona göre belirleneceğini söyledi.

BÜTÇE, VERGİ VE REEL SEKTÖR

Cari harcamaların bütçedeki payının üçte bir oranında düşürüldüğünü belirten Şimşek, vergiye gönüllü uyumu artırmayı hedeflediklerini ve iç borç çevirme oranını %100’ün altına çekerek reel sektöre kaynak artışı sağlayacaklarını vurguladı. Enerji kısmı dikkate alındığında ithalat tarafında artış olmadığını da ifade etti.