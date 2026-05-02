Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ihracatta rekor açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından nisan ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan, mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre, mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56 artarak 7,2 milyar dolardan, 11,2 milyar dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Mart ayında yüzde 76,5 iken, 2026 Mart ayında yüzde 66,1'e geriledi.

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 27,5 artarak 22,5 milyar dolardan, 28,7 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Mart döneminde yüzde 74,4 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 68,8'e geriledi.

Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 29,8 daralarak 8,5 milyar dolara gerilerken, Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 7,4 artışla toplamda 37 milyar 174 milyon doları buldu.

ŞİMŞEK İKİNCİ ÇEYREKTEN ENDİŞELİ

Türkiye’ye döviz kazandıran sektörleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İhracat nisanda takvim etkisinin de katkısıyla yıllık yüzde 22,3 artarken ithalat artışı yüzde 3,1 ile sınırlı kaldı. Yıllıklandırılmış ihracat 275,8 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü ikinci çeyrekte takvim etkisiyle dış ticaret görünümünde dönemsel dalgalanmalar olacaktır.

Küresel şartların zorlu olduğu bu dönemde ülkemize döviz kazandıran sektörleri ve üretimde dönüşümü desteklemeye, rekabet gücünü artıran yapısal adımları atmaya devam ediyoruz."