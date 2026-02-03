Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yüksek enflasyon yorumu: 'Olumsuz hava koşullarının etkisiyle...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı ocak ayı enflasyon verisini değerlendirdi. Şimşek, olumsuz hava koşullarının gıda fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekerken, yıllık bazda enflasyonda gerileme yaşandığını belirtti.

GIDA FİYATLARI VE DÖNEMSEL ETKİLER

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ocak ayı enflasyonunda gıda fiyatları ve dönemsel unsurların belirleyici olduğunu ifade etti. Şimşek, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu. Aylık enflasyon, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 30,7’ye geriledi. Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü. Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı. Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz.

DEZENFLASYON POLİTİKASINA 'VURGU'

Mehmet Şimşek, açıklamasında enflasyonla mücadelede uygulanan politikaların süreceğini iddia etti. Arz yönlü adımların etkisiyle fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalmasının hedeflendiğini belirten Şimşek, enflasyonun ana eğiliminde gerileme beklentisini yineledi.