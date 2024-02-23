Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 'Türkiye gri listeden kalkacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 20:55
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 'Türkiye gri listeden kalkacak'
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Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek, FATF'ın bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan karara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Toplantıda Türkiye'ye ilişkin alınan karara işaret eden Şimşek, "FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır. Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor." açıklamasında bulundu.

Şimşek, bugün gelinen aşamanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda, başta Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların yürüttüğü yoğun çalışmaların sonucu olduğuna işaret ederken, "Bu başarılı sonucun elde edilmesinde emeği geçen başta MASAK olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak" dedi.


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