Bolat ve Şimşek, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 17:12
Bolat ve Şimşek, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat  ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,  Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile bir araya geldi

Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

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Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geleceği üzerine kapsamlı bir istişare yürüterek enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere stratejik öneme sahip muhtelif konuları ele aldıklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve daha fazla ortak projenin hayata geçirilmesi konusunda mutabakata vardık. Bu buluşma, kardeş ülkelerimiz arasındaki bağların daha da güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacak."


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