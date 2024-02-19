Bolat ve Şimşek, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile görüştü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile bir araya geldi
Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
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Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geleceği üzerine kapsamlı bir istişare yürüterek enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere stratejik öneme sahip muhtelif konuları ele aldıklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:
"İki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve daha fazla ortak projenin hayata geçirilmesi konusunda mutabakata vardık. Bu buluşma, kardeş ülkelerimiz arasındaki bağların daha da güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacak."
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