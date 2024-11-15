Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bütçe görüşmelerinde protesto

Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:29

Güncelleme: 15.11.2024 - 10:48

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri başladı. CHP milletvekilleri görüşmeler öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i pankartlarla krşıladı. Bakan Şimşek, tokalaşırken CHP milletvekilleri “Enflasyonda Avrupa birinciyisiz... Sayın bakan TÜİK madde sepetini açıklamıyor. Bununla ilgili ne yapacaksınız ?” diye sordu.

ŞİMŞEK'E ABAKÜS UZATTI

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Şimşek’e “abaküs” göstererek, ‘Sayın bakan bunu TÜİK’e verelim belki hesap kitap yapmayı öğrenir” dedi. CHP’liler, “Türkiye faizde dünya birincisi; Türkiye enflasyonda Avrupa birincisi” yazılı pankartlar açtı.

''FAİZDE BİRİNCİYİZ, KUTLUYORUM SİZİ''

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP’lilere seslenerek, “21 Aralık’tan sonra rasyonel ekonomiye geçildi. Kur Korumalı Mevduat sistemini alkışladınız sonra sayın bakan geldi ‘rasyonel ekonomiye geçildi’ dedi onu da alkışladınız. AKP grubunu tebrik ediyorum. Nureddin Nebati’yi elleriniz kırılana kadar alkışlandınız, Mehmet Şimşek’i de elleriniz kırılana kadar alkışladınız. AKP’yi tebrik ediyorum” dedi. Ağbaba, Bakan Şimşek geldiğinde de, “Hoşgeldiniz sayın bakan. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’ye olimpiyatlarda altın madalya kazandıramadı ama siz geldiniz Türkiye’ye birçok birincilik kazandırdınız. Altın madalya kazandırdınız. Eflasyonda, faizde birinciyiz. Kutluyorum sizi” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tüm bu protestoları “gülümseyerek” karşıladı.