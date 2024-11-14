İstanbul’da 39 ilçe belediyesinin yıllık bütçeleri belli oldu

Yayınlanma: 14.11.2024 - 21:46

Güncelleme: 14.11.2024 - 21:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin kasım ayı üçüncü oturumu, Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasıyla ilgili tartışmaların damga vurduğu kasım ayı oturumlarında, İstanbul’daki 39 ilçe belediyesinin yıllık bütçeleri belirlendi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en yüksek bütçeye sahip belediye, kısa süre önce kayyum atanan Esenyurt Belediyesi oldu.

2024 yılında 8 milyar 372 milyon TL’lik bütçesi olan Esenyurt için 2025’te 10 milyar 454 milyon TL, 2026 yılı için 14 milyar 635 milyon, 2027 yılı için ise 20 milyar 490 milyon TL’lik bütçe belirlendi. Esenyurt’u 10 milyar 300 milyon TL’lik bütçesiyle Şişli izlerken en düşük bütçe ise 339 milyon TL ile Adalar Belediyesi’nin oldu.

Şişli'yi 9 milyar lirayla Üsküdar, 8 milyar 900 milyon lirayla Küçükçekmece, 8 milyar 500 milyon lirayla Pendik, 8 milyar 6 milyon lirayla Sancaktepe, 7 milyar 750 milyon lirayla Kadıköy, 6 milyar 500 milyon lirayla Ümraniye, 6 milyar 286 milyon 19 bin lirayla Sarıyer, 6 milyar 200 milyon lirayla Maltepe, 5 milyar 950 milyon lirayla Tuzla, 5 milyar 876 milyon lirayla Kartal, 5 milyar 547 milyon lirayla Sultangazi, 5 milyar 500 milyon lirayla Sultanbeyli, 5 milyar 200 milyon lirayla Gaziosmanpaşa, 4 milyar 800 milyon lirayla Zeytinburnu, 4 milyar 553 milyon 689 bin lirayla Kağıthane, 3 milyar 997 milyon 300 bin lirayla Silivri, 2 milyar 440 milyon lirayla Güngören belediyeleri takip etti.

İBB Meclisi’nde gelecek hafta İSKİ ve İETT’nin bütçelerinin, kasım ayının son haftasında ise İBB’nin 2025 yılı bütçesinin kabul edilmesi bekleniyor.