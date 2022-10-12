Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ABD’de

12 Ekim 2022 Çarşamba, 21:15

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde kullandığı "Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” ifadelerinin anlaşılmamasının ardından eleştirilere neden olmuştu.

Nebati, CNN Türk'te bu eleştirilere yanıt vermişti.

Programda kendisien sorulan "Heterodoks yaklaşım" konuşmasının hikayesi ne?" sorusunu yanıtlayan Nebati, "Bütün bunların bir cümle içerisinde kullanılmasının ne kadar zor olduğunu biliyorum. Temsil ettiğiniz makamdan ötürü söylemlerimiz, hareketlerimiz gündem oluyor. Benimle uğraşmayın. Benim uğraşırsanız ben alaylı ve mektepliyim. Hayatı piyasada, halkla geçirmiş biriyim" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamaları gündem yaratan ve muhalefetten de tepki gören Nebati son olarak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere geldiği ABD’nin başkenti Washington DC’de temaslarına başladı. Nebati, ikili görüşmeleri kapsamında ilk olarak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Başkanı Carlo Monticelli ile bir araya geldi.

Bakan Nebati görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “İş birliğimizin önümüzdeki yıllarda yeni projelerle daha da güçlenmesi gerektiğinin altını çizerek özellikle Banka'nın ülkemizdeki proje hacminin artırılması ve yönetişim konularına değindik” dedi.

NEBATİ, ALMAN MEVKİDAŞI LİNDNER İLE BİR ARAYA GELDİ

AKKB Başkanı Carlo Monticelli ile yaptığı görüşmenin ardından Bakan Nebati, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya geldi. Nebati, “NATO müttefikimiz ve en büyük ticaret ortağımız olan Almanya ile küresel ekonomik gelişmeleri ve ekonomilerimize yansımalarını ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini artırma hedefimizi ve karşılıklı atılabilecek adımları değerlendirdik” dedi.

YATIRIMCI SEMİNERİ’NE KATILDI

ABD merkezli yatırım bankası J.P. Morgan tarafından gerçekleştirilen Yatırımcı Semineri’ne katılan Bakan Nebati, dünyanın önde gelen yatırımcıları ile bir araya geldi. Nebati yaptığı açıklamada, “Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini ele aldığımız toplantıda, yatırımcıların, Türkiye’ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti” dedi.

Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nın yanı sıra IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları’na katılacak.