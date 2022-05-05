Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ihracat rakamlarını değerlendirdi

05 Mayıs 2022 Perşembe, 17:04

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı nisan ayına ilişkin ihracat ve ithalat rakamlarına ilişkin değerlendirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Bakan Nebati, "Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışı odaklı ekonomi modelimiz meyvelerini net bir şekilde vermeye devam ediyor. 2022 Nisan ayında toplam 23,4 milyar dolarlık ihracatımızla Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırmış bulunuyoruz!" ifadelerini kullandı.

Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışı odaklı ekonomi modelimiz meyvelerini net bir şekilde vermeye devam ediyor.



2022 Nisan ayında toplam 23,4 milyar dolarlık ihracatımızla Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırmış bulunuyoruz! pic.twitter.com/WIpFZfiGde — Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) May 5, 2022

"2021 yılındaki ihracat başarımızın ardından, 12 aylık ihracatımızın 240,1 milyar dolara yükselmesiyle 2022 yılı için 250 milyar dolarlık ihracat hedefimize de el birliğiyle ve adım adım ilerliyoruz" diyen Nebati, şunları kaydetti:

"Küresel kırılganlıkların arttığı ve dünyada büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği bir ortamda bu başarıda imzası olan TİM Başkanı İsmail Gülle nezdinde tüm ihracatçılarımızı can-ı gönülden tebrik ederim. Daha müreffeh bir Türkiye idealimize giden yolda gece-gündüz demeden tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içinde ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."