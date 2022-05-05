Ali Babacan'dan enflasyon açıklaması: Alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, enflasyon verilerini “Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz” açıklaması ile değerlendirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yüzde 69.97 ve Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) ise yüzde 156 olarak açıkladığı nisan ayı enflasyon oranıyla ilgili olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan bir açıklama geldi.
Bababcan, açıklanan enflasyon verilerini “Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz” diyerek değerlendirdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz. Bağımsız araştırmacılara göre yüzde 156’ya, TÜİK’e göre yüzde 70’e yükselen enflasyon oranları bunun ispatı. DEVA Partisi iktidarında ücretler enflasyona ezdirilmeyecek. Orta direk güçlenecek.”
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