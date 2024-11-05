Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Çin'de: Türkiye-Çin arasında yeni adımlar

Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:54

Güncelleme: 05.11.2024 - 10:54

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi (HİK) İkinci Toplantısı'na katılmak üzere Pekin’e gidecek. Bu ziyaretinde Şimşek iki ülke arasındaki ticaretin dengeli bir yapıya kavuşması ve Çin’den gelecek yatırımların artırılması gibi konuları ele alacak.

İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI ARANACAK

Pekin’deki resmi temaslarına 6 Kasım’da başlayacak olan Şimşek, Orta Koridor Girişimi ile Kuşak ve Yol Girişimi’nin uyumlaştırılması konusunda düzenlenecek Ortak Çalışma Grubu Toplantısı’na katılacak. Bu toplantıda, iki ülke arasında kara ve hava yolu bağlantıları, yeşil dönüşüm, enerji ve sanayi gibi alanlardaki işbirliği olanakları da görüşülecek.

7 Kasım’da yapılacak HİK Toplantısı’na Şimşek, Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing ile birlikte başkanlık edecek. İlgili bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin de katılacağı toplantıda, ekonomi, ticaret, enerji, güvenlik gibi başlıklarda işbirliği imkanları ele alınacak. Bu komite, Türkiye ve Çin arasında 2015’te imzalanan mutabakatla oluşturulmuş olup, son olarak 2016’da toplanmıştı.

ÇİNLİ FİNANS KURULUŞLARIYLA GÖRÜŞECEK

Şimşek, Pekin’de ayrıca Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun ile de bir araya gelecek. ICBC ve Bank of China gibi önde gelen Çinli finans kuruluşlarıyla yapacağı görüşmelerde ise ikili ticaret hacminin dengeli bir yapıya ulaşması ve Çin’den Türkiye’ye yapılacak yatırımların artırılması için fırsatlar masaya yatırılacak.