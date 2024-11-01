Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Vergi borçluları bugün ilan edilecek

Yayınlanma: 01.11.2024 - 11:45

Güncelleme: 01.11.2024 - 13:03

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devlete kesinleşen vergi borcu ve cezası bulunan 36 bin 806 mükellefin bugün ilan edileceğini belirtti. "Bu mükelleflerin 30 bin 696'sının borcunun tahsil kabiliyeti yok. Vadesi geçmiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira, ancak tahsil kabiliyeti olmayan alacak tutarı 812,8 milyar lira ve bu alacakların yüzde 88,8'inin tahsilat imkânı bulunmuyor" dedi.

BORÇLULAR BUGÜN İLAN EDİLECEK

Bakan Şimşek, devlete vergi borcu olanları açıklama kararı aldıklarını hatırlatarak 5 milyon liradan fazla vergi borcu olanların Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde bugün ilan edileceğini bildirdi.

Borçlu mükellefleri iki liste halinde açıklayacaklarını belirten Şimşek, ilk listede ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen vergi ve cezaları, ikinci listede de vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarını kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Bu listede yer alanlara direkt "vergi borçlusu" denilemeyeceğini vurgulayan Şimşek, listede vergi beyanlarında eksiklik bulunan veya hiç beyanname vermeyen ya da haksız yere vergi iadesi alan mükelleflerle ilgili yapılmış tarhiyatlardan kesinleşmiş olanların bulunduğunu belirtti.