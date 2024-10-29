Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Riyad'da: Global yatırımlar için kritik temaslar

Yayınlanma: 29.10.2024 - 11:38

Güncelleme: 29.10.2024 - 11:38

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Riyad'da çeşitli temaslarda bulunacak. Şimşek, Suudi Arabistan'ın küresel düzeyde en önemli etkinliği olan bu yıl sekizincisi düzenlenen "Future Investment Initiative" Konferansı ile yatırımcı toplantılarına katılacak.

TEMASLARDA BULUNULACAK

Bakan Şimşek, Riyad'da gerçekleştireceği güncel ziyaretinde, Birleşik Krallık Ticaret Politikaları ve Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Douglas Garven Alexander, Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal ve Bahreyn Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanı Shaikh Salman bin Khalifa ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Ayrıca, "Future Investment Initiative" Konferansı çerçevesinde düzenlenen "Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?" başlıklı panelde ana konuşmacılardan biri olarak yer alacak. Bu panelde Şimşek'in yanı sıra Suudi Arabistan, Hindistan ve Birleşik Krallık'tan bakanlar ile Uluslararası Finans Kurumu Başkanı Makhtar Diop da bulunacak.

Bakan Şimşek, Riyad’daki temasları süresince yatırımcı toplantılarına katılmayı da planlıyor.