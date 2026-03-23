Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı: 16 bin 300 kişiye tebligat gönderildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), gelir beyanı ile harcama düzeyi arasında uyumsuzluk bulunan mükellefler için kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Özellikle şirket ortağı olup yüksek tutarlı lüks harcamalar yapan ancak bu seviyede gelir bildirmeyen kişiler inceleme kapsamına alındı. Bu çerçevede 16 bin 300 mükellefe resmi tebligat gönderilerek görüşmeye davet edilecekleri bildirildi.

ŞİRKET ORTAKLARI ÖNCELİKLİ İNCELEMEDE

Denetimlerin ilk aşamasında büyük ölçekli anonim ve limited şirketlerde ortaklığı bulunan kişiler hedeflendi. Şirketleri kâr dağıtımı yapmadığı halde yüksek yaşam standardını sürdüren, gelir vergisi beyanında bulunmayan ya da beyan ettiği gelir ile harcamaları arasında belirgin fark bulunan mükellefler öncelikli inceleme grubuna dahil edildi.

LÜKS TÜKETİM DETAYLI İZLENİYOR

Denetim programının bir diğer ayağında ise herhangi bir şirkete ortaklığı bulunmayan ancak dikkat çekici düzeyde lüks harcama yapan kişiler yer aldı. Lüks araçlar, gayrimenkuller, pahalı saat ve mücevherler, tatil harcamaları, özel loca kiralamaları ile tekne ve yat gibi yüksek maliyetli varlıkların alıcıları detaylı analizlere tabi tutuluyor.

GELİR-HARCAMA UYUMU MERCEK ALTINDA

Gelir düzeyi ile yapılan harcamalar arasında uyumsuzluk tespit edilen kişiler, yükümlülükleri konusunda bilgilendirme sürecine alınacak. Denetim sürecinde, mükelleflerin beyan ettikleri gelir ile yaşam standartları arasındaki farkın giderilmesi hedefleniyor.