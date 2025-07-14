Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti: O ödeme şekli yasaklanıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), hem fiziksel hem de sanal POS cihazları üzerinden yapılan ödemelerde ortaya çıkan kayıtdışılığı engellemek için yeni bir adım atıyor. Bu kapsamda Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte mal ve hizmet sunan mükelleflerin, kendilerine tahsis edilen ödeme sistemlerini başka mükelleflere kullandırmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

YEN İ NESİL ÖDEME C İHAZI ZORUNLULUĞU GELİYOR

Taslağın yürürlüğe girmesi halinde, perakende mal teslimi veya hizmet sunumu yapan mükellefler için bazı zorunluluklar devreye alınacak. Basit usule tabi olanlar ve toptancılar gibi kapsam dışında bırakılanlar hariç olmak üzere, mükelleflerin EFT-POS özelliğine sahip yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmaları gerekecek.

Bu cihazlar, hem ödeme belgesini (slip) hem de mali belgeyi (fiş) tek belge halinde düzenleyebilecek. Böylece belgeler arasında tutarsızlık önlenecek.

ORTAK POS KULLANIMINA SIKI TAK İP

Denetimlerde, bazı mükelleflerin başka mükelleflere ait cihazlar üzerinden tahsilat yaptığı tespit ediliyor. Bu uygulama, hem gelir kaybına hem de haksız gider yazımına neden olabiliyor. Bu nedenle, yeni tebliğ ile bu tür uygulamaların önüne geçilecek ve ödeme sistemlerinin usule uygun kullanılması sağlanacak.

TİCARİ HAYATTA KAYITDIŞILIK ÖNLENECEK

Genel Tebliğ taslağı ile mevcut ticari uygulamaların sürdürülebilirliği korunurken, kayıtdışı işlemlerin önlenmesi amaçlanıyor. Perakende satış yapan ve kapsam dışında olmayan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz ya da güvenli mobil ödeme sistemi kullanmaları gerekecek.

Bu kapsamda, bu mükelleflerin başka şahıslara ait cihazları kullanmalarına veya seyyar EFT-POS verilmesine izin verilmeyecek.

POS CİHAZI SADECE KENDİ ADINA KULLANILABİLECEK

Ödeme kabul eden cihazlardaki POS uygulamaları, yalnızca mükellefin kendi adına banka ya da ödeme hizmet sağlayıcısıyla yaptığı üye iş yeri anlaşması kapsamında temin edilen cihaz ya da uygulamalar olacak.

Bayilik sistemi kapsamında ise, bayi ve ana firma ilişkisine dair istisnalar tanınacak.

BAYİLİK SİSTEMİNE D ÜZENLEME

Bayilik ya da benzeri ticari ilişki çerçevesinde, bayilere ait cihazlara ana firmaya ait finansal hesapların tanımlanmasına olanak sağlanacak. Bunun için ise bazı şartların sağlanması gerekiyor: Türkiye genelinde en az 30 bayi, geçerli bir bayilik sözleşmesi, slip bilgilerine ana firmanın bilgileri eklenmesi ve tüm tahsilatların Gelir İdaresi’ne bildirilmesi şart koşulacak.

Ayrıca, bu şartlar sağlanırsa, bayiye ait cihazlara ana firmaya ait POS uygulaması kurulabilecek.

E-TİCARETTEKİ M ÜKELLEFLER İ Ç İN YENİ KURALLAR

Elektronik ticaret kapsamında olmayan işlemlerde sanal POS kullanımı sınırlandırılacak. Ancak e-ticaret yapan ve sipariş alan hizmet sağlayıcılar, aracı platformların konumlandırdığı sanal POS cihazlarıyla tahsilat yapabilecek.

Bankalar ve ödeme hizmet sağlayıcıları, mükelleflere doğru cihaz ve sistemleri sunmakla yükümlü olacak. Ayrıca bu sistemlerin amacına uygun kullanılmasını izleyerek gerekirse müdahalede bulunacak.