Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı gelir elde eden sporcuları takibe aldı

Yayınlanma: 08.10.2024 - 10:43

Güncelleme: 08.10.2024 - 10:43

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelirini beyan etmeyen yüksek kazançlı sporcuları yakın takibe aldı. Bakanlık, farklı branşlarda yer alan 1900 sporcunun kazançlarını inceleyerek son üç yılda yaklaşık 5 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit etti.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında farklı sektörlere yönelik denetimlerle devam ediyor. Sporcuların kazançlarını doğru beyan edip etmediğini kontrol eden Gelir İdaresi, futbol, basketbol ve voleybol gibi spor dallarında 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait sporcu ücretlerinden bir kısmının beyan dışı bırakıldığını belirledi.

Kanuna göre kulüpler, sporculara ödedikleri ücretlerden vergi kesintisi yapmak zorunda. Ancak sporcuların gelirleri, gelir vergisi tarifesinin 4. dilimini aştığında beyanname verilmesi ve bu gelirlerin artan oranlı vergiye tabi tutulması gerekiyor.

Bu çerçevede 1900 sporcunun verileri incelendi ve kulüplerin beyanları, sözleşme bilgileri ile basında yer alan transfer haberleri karşılaştırılarak analiz edildi. Çalışma sonucunda, 2021-2023 yılları arasında ciddi vergi kayıpları ortaya çıktı.

Özellikle milyon dolarlık sözleşmelere sahip 400 sporcunun son üç yılda yaklaşık 5 milyar liralık gelirini beyan etmediği, ayrıca 100 sporcunun beyanname vermesine rağmen gelirini eksik bildirdiği tespit edildi.

Bakan Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi’nin bu sporcuları izaha davet edeceğini ve beyan edilmemiş kazançlarını bildirmelerini isteyeceğini duyurdu. Şimşek, bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlerden cezalı vergi tahsil edileceğini belirtti.

Şimşek ayrıca, maliye politikaları doğrultusunda kayıt dışı ekonomiyi ortadan kaldırmak amacıyla yüksek gelir elde eden ve düşük gelir beyan edenlere yönelik denetimlerin süreceğini vurguladı.