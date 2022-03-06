Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'ihale' kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta hazine bonosu ve devlet tahvili ihalesi yapacak.

AA
06 Mart 2022 Pazar, 14:39
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'ihale' kararı
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Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Mart Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 11 ay (322 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede de 2 yıl (560 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.


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