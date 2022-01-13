Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, İSKİ'nin KDV açıklamasına yanıt

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bakım bedeli üzerinden 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtarak, abonelerden tahsil edileceğini açıkladı.





Buna göre, Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu ve İstanbul Vergi Denetim Başkanlığının inceleme raporu sonucunda, 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında tahsil edilen “bakım bedeli” üzerinden alınan KDV’nin tahakkukunun eksik yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan "Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama" duyurusunda yer alan hususların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.





Bakanlığın Twitter hesabına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:







"İSKİ'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan 'Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama' duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümleri öteden beri mükellefler arasında ayrım yapmaksızın uygulanmakta olup ilgili mevzuat kapsamında İSKİ'ye özgü bir uygulama bulunmamaktadır."