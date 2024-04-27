Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan KDV zammı: Yüzde 8’den 10, yüzde 18’den 20’ye çıkarıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Katma Değer Vergisi (KDV) oranları yüzde 2 arttı. Yüzde 8 oranı yüzde 10’a, yüzde 18 oranı yüzde 20’ye çıkarıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre; Bakanlığın 26 Nisan 2014 tarihli Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan yüzde 8’lik oran yüzde 10’a, yüzde 18’lik oran ise yüzde 20’ye çıkarıldı.
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