Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan KDV zammı: Yüzde 8’den 10, yüzde 18’den 20’ye çıkarıldı

Yayınlanma: 27.04.2024 - 01:12

Güncelleme: 27.04.2024 - 01:14

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre; Bakanlığın 26 Nisan 2014 tarihli Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan yüzde 8’lik oran yüzde 10’a, yüzde 18’lik oran ise yüzde 20’ye çıkarıldı.