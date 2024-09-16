Hazine yarın 1 tahvil ihalesi 1 doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 1 tahvil ihalesi 1 doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 1 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek, 1 kira sertifikasının da doğrudan satışını yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikası doğrudan satılacak.
Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihraç ihalesi düzenlenecek.
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