Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale gerçekleştirecek.

AA
20 Mart 2022 Pazar, 14:12
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 4 yıl (1568 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2366 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.



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