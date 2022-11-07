Hazine, yeni dolar cinsi borçlanmaya hazırlanıyor

07 Kasım 2022 Pazartesi, 17:28

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası piyasalarda 2028 vadeli dolar cinsi Eurobond ihracı için bankaları yetkilendirdi.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2028 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs ve JPMorgan'a yetki vermiştir" denildi.

Geçen yıl uluslararası sermaye piyasalarından, hedefleri doğrultusunda 10 milyar dolar borçlanma gerçekleştiren Hazine 2022'de 11 milyar dolar borçlanma öngörüyor.

Hazine bu yıl ise yılbaşından bu ihraca kadar 7.5 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi.