ABD’li bankalar Rus tahvillerinde tekrar alım satıma başladı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:53

ABD Hazinesi, Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya karşı yaptırımlar başlatmış, ABD ve Avrupalı yatırımcılar iki bankacılık kaynağı ve bir yatırımcının verdiği bilgiye göre haziran ayından itibaren Rus tahvil piyasasından çekilmişti.

ABD Hazinesi tarafından Temmuz ayında yayımlanan yönergelere göre ABD'li yatırımcılar ellerindeki Rus tahvillerini satabilmeye başlarken altı büyük banka, Reuters tarafından görülen e-postaları, müşteri notları ve diğer belgere göre Rus devlet ve şirket tahvili piyasasında tekrar aracılık hizmeti vermeye başladı.

TEKRAR FAALİYETE GEÇTİ



Belgelere göre JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays ve Jefferies'in piyasada tekrar faaliyete geçti.

Bank of America, Barclays, Citi ve JPMorgan sorulara yanıt vermedi.

Jefferies sözcüsü bankanın, "müşterilerinin bu karmaşık durumu yönetmelerini kolaylaştırmak için küresel yaptırım yönergeleri çerçevesinde çalıştığını" söyledi.

Deutsche Bank'a yakın bir kaynak bankanın, hali hazırda tahvil sahibi müşterileri için yalnızca istek üzerine ve vaka bazında tahvil alım-satımı gerçekleştirdiğini bunun dışında Rus varlıklarıyla yeni işlem başlatmadığını belirtti.

Rusya'nın Şubat'ta Ukrayna'yı işgali başladığında piyasada vadesi dolmamış yaklaşık 40 milyar dolar tutarında Rus devlet tahvili bulunuyordu ve yaklaşık yarısı yabancı yatırımcıların elindeydi.

İşgalin ardından hızla değer yitiren Rus tahvilleri birçok yatırımcının elinde kalırken, yaptırımlar dolayısıyla varlıkların alım satımı zorlaşmıştı.