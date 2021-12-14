Hazine'den milyarlık borçlanma

14 Aralık 2021 Salı, 16:31

Hazine'nin TL cinsinden 9 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde net 4 milyar 540 milyon 200 bin liralık satış gerçekleştirildi. İhale öncesi yapılan 3,1 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 7 milyar 640 milyon 200 bin liraya ulaştı.

İhalede satışların nominal tutarı 3 milyar 293 milyon TL oldu. İhalede reel bileşik faiz en düşük yüzde 0,00, ortalama yüzde 0,26, en yüksek yüzde 0,44 olarak belirlendi. İhalede minimum fiyat 135 bin 805 TL, ortalama fiyat 137 bin 875 TL seviyesinde oluştu. 6 ayda bir yüzde 1,50 reel kupon ödemeli tahvilin valörü (faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarih) 15 Aralık 2021 olarak belirlendi. Tahvilin geri ödemesi 28 Mayıs 2031 tarihinde yapılacak.