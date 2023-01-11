Hazır giyimcilerin talebi doların 23 TL olması

Yayınlanma: 11.01.2023 - 14:19

Güncelleme: 11.01.2023 - 14:19

Hazır giyim sektörü, rekabetçi kalabilmek ve işçi çıkarmaktan kaçınabilmek için kendilerine özel ve daha yüksek bir kur uygulanmasını talep ediyor. Sektör temsilcileri, geçtiğimiz ay Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşerek, ihracat gelirlerini liraya çevirirken daha avantajlı bir kur uygulanması taleplerini iletti.

Konuyla ilgili Bloomberg’e değerlendirmelerde bulunan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, “Kurun üzerindeki baskı maliyetlerimizi artırıyor. İhracatımızın yüzde 70’i Avrupa’ya olduğu için, oradaki talep daralması buna ekleniyor. Bu fiyatlarla rekabet etme şansını kaçırıyoruz” dedi.

Kaya’ya göre, perakende ve AVM’ler de işin içine katıldığında 2 milyon civarında işci çalıştıran sektör, bu sene 100 bin civarında işçi çıkarmak zorunda kalabilir. Kaya “Zaten son 3-4 ayda 30 bin civarında işten çıkarma oldu” diye konuştu.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya



"DOLAR/TL 9 AY 23 OLSUN" TALEBİ

Kaya, sektör için ideal kurun 23 lira/dolar ve 24 lira/euro civarında olabileceğini, özel kur uygulamasının da 9 aya kadar geçici bir süre için uygulanabileceğini söyledi.

“Genelin gerisinde kaldık” diyen Kaya, bu manzaranın sebepleri arasında parite dalgalanması ve ihracat pazarlarındaki resesyon tehdidini sayıyor. Kaya, “Mevcut şartlar devam ederse 2023’te 20 milyar dolar civarına gerileyebiliriz” dedi.