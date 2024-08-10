Haziran 2024 itibarıyla 40.7 milyon kişinin 3.3 trilyon lira bireysel kredi borcu var: Ortalama 80 bini aştı

Yayınlanma: 10.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.08.2024 - 04:00

Alım gücü düşen ve bu nedenle temel ihtiyaçları için daha fazla borçlanmaya yönelen yurttaş, bu konuda her geçen gün yeni eşikleri aşıyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin dün açıkladığı yeni “aylık bülten”e göre Haziran 2024 sonu itibarıyla bireysel kredi kullanan kişi sayısı, Mayıs 2024’e (aylık) kıyasla 75 bin, Haziran 2023’e (yıllık) kıyasla 2 milyon 97 bin kişi artarak 40 milyon 732 bin kişiye yükseldi. Kullanılan toplam kredi tutarı ise aylık yüzde 3.1, yıllık yüzde 49.7 artışla 3 trilyon 293 milyar liraya ulaştı.

EK HESAP HIZLI

Buna göre kişi başına ortalama bireysel kredi riski (borcu) de son bir yılda 56 bin 932 liradan 80 bin 842 liraya çıktı. Ortama kredi Mayıs 2024’te 78 bin 595 liraydı. Bireysel krediler kapsamında en dikkat çekici büyüme ise kredi kartlarında oldu. Bireysel kredi kartı borcu olan kişi sayısı aylık 86 bin, yıllık 2 milyon 555 bin kişi artışla 37 milyon 633 bin kişi, borç tutarı da aylık yüzde 3.2, yıllık yüzde 92.4 artışla 1 trilyon 520 milyar lira oldu. Ortalama borç da son bir yılda 22 bin 534 liradan 40 bin 386 liraya çıktı. Bu rakam Mayıs 2024’te 39 bin 225 liraydı.

Bunların yanında kredili mevduat hesabı (ek hesap) kullananların sayısı aylık 129 bin düşüş, yıllık 1 milyon 683 bin artışla 29 milyon 387 bin kişi, tutar aylık yüzde 11.6, yıllık yüzde 140.3 artışla 298 milyar lira oldu. Ortalama borç da son bir yılda 4 bin 468 liradan 10 bin 140 liraya çıktı. Bu rakam Mayıs 2024’te 9 bin 60 liraydı. Ayrıca Risk Merkezi’nin detaylarına göre Haziran 2024’te ilk defa olmak üzere 161 bin kişi kredi kartı, 122 bin kişi kredili mevduat hesabı, 97 bin kişi tüketici kredisi, 5 bin kişi konut kredisi ve 22 bin kişi taşıt kredisi kullandı. Yine Haziran 2024 itibarıyla İstanbul yüzde 28, Ankara yüzde 10 ve İzmir yüzde 7’lik bireysel kredi payına sahip kentler.

ORAN YÜZDE 2.2

Konya, Bayburt, Şırnak ve Siirt ise son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan şehirler oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Bunların yanında bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı da yine Haziran 2024 itibarıyla yüzde 2.2 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 1.7 idi.