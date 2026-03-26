Hazırgiyimde kriz derinleşiyor: 'Hedef artık ayakta kalmak'

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, sektörün bugün yalnızca sipariş daralmasıyla değil, özellikle maliyet artışları nedeniyle giderek derinleşen rekabet baskısıyla karşı karşıya olduğunu belirterek şuna dikkat çekti:

“Pek çok firma artık büyümeyi değil, ayakta kalmayı ve mevcut istihdamı korumayı hedefliyor” dedi.

Geçen yıl hazırgiyim ihracatının yüzde 6.4 düştüğünü anımsatan Akçakaya, 2026’da da benzer sıkıntıların sürdüğünü vurguladı. Bu noktada markalaşmanın sektör için en önemli kaldıraçlardan biri olduğunu belirten Akçakaya şöyle devam etti:

“Türkiye üretimde güçlü ancak markalaşma uzun vadeli yatırım ve güçlü finansman gerektiriyor. Ege Bölgesi ise daha yüksek birim ihracat değeriyle bu dönüşümün mümkün olduğunu gösterdi. Ülke genelinde kilogram birim değeri 16.2 dolarken bu Ege’de 21.23 dolar. Markalı ihracatta ise bu 70 doları aşabiliyor.”