Hedefteki BİM'e AKP'li belediye ve valilikten plaket

06 Aralık 2022 Salı, 09:27

Son dönemde iktidarın kimi temsilcileri tarafından gıda maddelerindeki pahalılığın sorumlusu olarak gösterilen ve hedef haline getirilen market zinciri BİM, Kocaeli'de valilik ve AKP'li büyükşehir belediyesi tarafından plakete değer bulundu.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü ortaklığında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ‘İstihdamda Ben De Varım’ sloganıyla Kocaeli Kongre Merkezi’nde bir program düzenlendi.

Programda Kocaeli’de özel gereksinimli bireylere en çok istihdam sağlayan 41 firmaya plaket verildi. Plaket verilen firmalar arasında BİM de yer aldı.

BİM İcra Kurulu üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç'ın 30 Kasım'da PLAT 7. Private Label Zirvesi’ndeki konuşmasında yaptığı açıklamalar tartışma yaratmıştı. Aykaç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den özür dileyerek Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı’ndan istifa etmişti.