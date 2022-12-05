Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Kavuncu'dan Galip Aykaç'a: 'Yavrum seni o mağazalarınla beraber alır, aldığın yere sokarız'

05 Aralık 2022 Pazartesi, 10:40

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin zincir marketlere ilişkin sözlerinden sonra yaptığı açıklamayla gündeme gelen ve daha sonrasında da Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı’ndan istifa ettiğini duyuran BİM CEO’su Galip Aykaç'ı Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu da ağır sözlerle hedef aldı.

Aykaç'a yönelik “Lan sen kimsin! 2 gündür çılgına döndük... Yavrum... Seni o avanelerinle beraber, mağazalarınla beraber alır, aldığın yere sokarız. Tüm BİM mağazalarındaki ekmeğini keserim senin" diye seslenen Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu, "Biz devletimiz, ülkemiz, bayrağımız, sancağımız için çalışıyoruz. Türkiye'ye değer katmak adına çalışıyoruz. Sen kalkıyorsun burada bize racon kesiyorsun. Seni o avanelerinle beraber, mağazalarınla beraber alır, aldığın yere sokarız. Sektörde aynı alanda faaliyet gösteren bir grubuz. Tüm BİM mağazalarındaki ekmeğini keserim senin" dedi.

Kavuncu sözlerinin devamında Cumhur İttifakı'na olan desteğini belirterek "Ne Sayın Cumhurbaşkanımız ne de Sayın Devlet Bahçeli'yi kimseye yem ettirmeyiz" ifadelerini kullandı.