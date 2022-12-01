Hepsiburada 'Efsane Kasım'da 30 milyon adet ürün sattı

01 Aralık 2022 Perşembe, 13:27

Hepsiburada “Efsane Kasım”da yeni rekor kırdı. "Efsane Kasım" için teknolojik ve operasyonel süreçlerin yanı sıra tüm tedarikçiler ve KOBİ’lerle kapsamlı bir hazırlık dönemi geçiren Hepsiburada, müşterilerini 200 binin üzerinde kampanya ve milyonlarca üründe indirimli fiyatlarla buluşturdu.

Hepsiburada müşterilerinin 1-28 Kasım tarihleri arasında verdikleri sipariş sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 1,7 kat arttı. Platform üzerinde bu dönem boyunca 207 bin farklı kampanya düzenlendi.