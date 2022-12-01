Hepsiburada 'Efsane Kasım'da 30 milyon adet ürün sattı

Hepsiburada, tarihinin en yüksek günlük sipariş sayısı ve ciro rakamına ulaştı. Sipariş sayısını geçen yıla kıyasla 1,7 kat artırarak kasım ayı rekorunu kırdı.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2022 Perşembe, 13:27
Hepsiburada 'Efsane Kasım'da 30 milyon adet ürün sattı
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Hepsiburada “Efsane Kasım”da yeni rekor kırdı. "Efsane Kasım" için teknolojik ve operasyonel süreçlerin yanı sıra tüm tedarikçiler ve KOBİ’lerle kapsamlı bir hazırlık dönemi geçiren Hepsiburada, müşterilerini 200 binin üzerinde kampanya ve milyonlarca üründe indirimli fiyatlarla buluşturdu. 

Hepsiburada müşterilerinin 1-28 Kasım tarihleri arasında verdikleri sipariş sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 1,7 kat arttı. Platform üzerinde bu dönem boyunca 207 bin farklı kampanya düzenlendi. 


Hepsiburada Alışveriş alışveriş bağımlılığı alışveriş festivali

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