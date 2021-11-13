Hepsiburada'da bir günde büyük kayıp

13 Kasım 2021 Cumartesi, 09:08

Nasdaq'ta işlem gören ilk Türk şirketi olan Hepsiburada’nın hisseleri 3. çeyrek bilançosuna ilişkin uyarı sonrası sert düştü. Hissedeki kayıp yüzde 35'i buldu. Şirket 23 Kasım tarihinde açıklayacağı üçüncü çeyrek bilançosu öncesinde kamuoyuna yaptığı bir uyarı duyurusu ile beklentilerin aşağı yönde revize edildiğini açıkladı.

Bilanço ve yılsonu beklentilerinin yüksek oranlı revizyona tabi tutulduğu uyarı sonrasında, Temmuz ayı başında 12 dolar hisse fiyatı ve 768 milyon dolar halka arz büyüklüğüyle halka açılan şirketin hisse fiyatı, seans sırasında 3.50 dolara kadar düştü.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılsonu için toplam hasılat beklentisi daha önce öngörülen 28-29 milyar lira aralığından, 24 milyar lira seviyesine revize edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA AÇMIŞTI

Bloomberg'in haberine göre, halka arz öncesi yapılan sunumlarda ve yatırımcı toplantılarında "hasılatın ikinci çeyrekte belirtilen rehberliğin çok üzerinde olacağının belirtildiğine" dair itirazları dikkate alan Savcılık, ikinci çeyrek bilançosunun beklentilerin çok altında kalması sonrası, şirketin yatırımcı yönlendirmesine yönelik süreci mercek altına almıştı.

Konuyla ilgili soruşturma sonrasında savcılığın gerekli görmesi halinde soruşturma sürecinin mahkemeye taşınması söz konusu olabilecek.

Şirketin yaptığı uyarı açıklamasında, 3. çeyrek için satış hasılatı 6,45 milyar TL, gelirler 1,64 milyar TL, brüt bilanço katkısının ise 270 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği açıklandı.

Yaklaşık 4 milyar dolar ile halka açılan Hepsiburada'nın piyasa değeri, son düşüşle birlikte 1,18 milyar dolar seviyesine kadar geriledi.

UYARI DUYURUSUNDA REKABET VURGUSU YAPILDI

Şirket uyarı duyurusunda, Hepsiburada'nın bilançosunun pazar büyüme hızındaki yavaşlama ve artan rekabet ortamından olumsuz etkilendiğini belirtti.

Üçüncü çeyreğin başında, Kovid-19 kısıtlamalarının tamamen kaldırılması sebebiyle müşteri hareketliliğinin arttığını kaydeden şirket, bu gelişme ile Türkiye'de online kart harcamalarındaki büyümenin “önemli ölçüde” yavaşladığını ve rekabet koşullarının şiddetlendiğini açıkladı.

Hepsiburada yaptığı duyuruda, söz konusu koşullara uyum sağlayabilmek için müşterilere sunulan toplam indirim oranını ve reklam harcamalarını artırarak yanıt verdiğini belirtti.