Her 4 kişiden 3'ü ekonominin kötüye gittiğini düşünüyor
Asal Araştırma'nın yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 75,5'i Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 56'sı, muhalefetin de ekonomik sorunları çözecek kadrolara sahip olmadığı görüşünde.
Asal Araştırma, Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili yaptığı anketin sonucunu kamuoyuyla paylaştı.
26 ilde 20-21 Nisan tarihlerinde 2 bin kişiyle görüşülerek yapılan araştırmaya göre ankete katılanların yüzde 75,5'i ekonominin kötüye gittiğini düşünüyor. İyiye gittiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 18,5.
Günlük yaşamınızı düşündüğünüzde, genel olarak Türkiye Ekonomisi için ''iyiye'' mi yoksa ''kötüye'' mi gidiyor diyebilirsiniz?— Asal Araştırma (@AsalArastirma) May 21, 2024
??İyiye gidiyor:%18.5
??Kötüye gidiyor:%75.5
??Fikrim yok/Cevap yok:%6.0
??Nisan 2024 ??2.000 pic.twitter.com/hnAZGrUw4B
Öte yandan katılımcıların yüzde 56'sı, muhalefet partilerinin mevcut ekonomik durumu düzeltecek kadrolara sahip olmadığı, yüzde 34,8'i ise bu nitelikte kadroların olduğu görüşünde.
Muhalefet partilerinin mevcut ekonomik durumu düzeltecek kadrolara sahip olduğunu düşünüyor musunuz?— Asal Araştırma (@AsalArastirma) May 21, 2024
??Evet, düşünüyorum:%34.8
??Hayır, düşünmüyorum:%56.0
??Fikrim yok/Cevap yok:%9.2
??Nisan 2024 ??2.000 pic.twitter.com/H3hiEUpNk3
LİYAKAT YOK, İSRAF VAR
Ankete katılanların yüzde 77'si,üst düzey kamu atamalarında liyakatın esas alınmadığını düşünürken katılımcıların yüzde 75'i ülke yönetiminde israfın olduğu görüşünde.
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