Her 4 kişiden 3'ü ekonominin kötüye gittiğini düşünüyor

Asal Araştırma'nın yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 75,5'i Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 56'sı, muhalefetin de ekonomik sorunları çözecek kadrolara sahip olmadığı görüşünde.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 11:34
Her 4 kişiden 3'ü ekonominin kötüye gittiğini düşünüyor
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Asal Araştırma, Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili yaptığı anketin sonucunu kamuoyuyla paylaştı. 

26 ilde 20-21 Nisan tarihlerinde 2 bin kişiyle görüşülerek yapılan araştırmaya göre ankete katılanların yüzde 75,5'i ekonominin kötüye gittiğini düşünüyor. İyiye gittiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 18,5.


Öte yandan katılımcıların yüzde 56'sı, muhalefet partilerinin mevcut ekonomik durumu düzeltecek kadrolara sahip olmadığı, yüzde 34,8'i ise bu nitelikte kadroların olduğu görüşünde. 

 

LİYAKAT YOK, İSRAF VAR

Ankete katılanların yüzde 77'si,üst düzey kamu atamalarında liyakatın esas alınmadığını düşünürken katılımcıların yüzde 75'i ülke yönetiminde israfın olduğu görüşünde.


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