Yurt dışı üretici enflasyonu arttı

TÜİK verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) nisanda yıllık yüzde 65,53, aylık yüzde 1,37 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 10:51
Yurt dışı üretici enflasyonu arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Nisan ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini (YD-ÜFE) açıkladı.

Buna göre; YD-ÜFE 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,10 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ SEKTÖRÜNÜN DEĞİŞİMLERİ

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 69,45 artış, imalatta yüzde  65,46 artış olarak gerçekleşti.

Aylık değişimler ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,57 artış, imalatta yüzde1,33 artış olarak gerçekleşti.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA DEĞİŞİMLER

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde  58,07 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 70,12 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde  70,03 artış, enerjide yüzde  74,24 artış, sermaye mallarında yüzde 72,01 artış olarak gerçekleşti.

Aylık değişimleri ise ara mallarında yüzde 1,65 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,59 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,90 artış, enerjide yüzde 2,68 artış, sermaye mallarında yüzde 1,40 artış olarak gerçekleşti.


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