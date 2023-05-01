‘Her 7 evden 1’i fatura ödeyemiyor’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın enerji politikalarının halka faturasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
İlk kez 2019’da uygulanmaya başlanan Elektrik Tüketim Desteği’nden (ETD) faydalanan hane sayısının 1.3 milyondan 3.6 milyona ulaştığını açıklayan Akın, “Enerjide çağ atladık diyen iktidarın yarattığı tahribatla artık ülkemizde her 7 haneden 1’i faturasını ödeyemez duruma geldi” dedi.
CHP iktidarında enerjinin sosyal bir hak haline geleceğini belirten Akın şöyle konuştu: “Kamu eliyle enerji yatırımlarını ‘girişimci devlet modeliyle’ birlikte belediye, kooperatif gibi kurumlar ve özel sektör ile işbirlikleri yapılarak hayata geçireceğiz. Enerji lüks olmaktan çıkacak”
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