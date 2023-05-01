‘Her 7 evden 1’i fatura ödeyemiyor’

Yayınlanma: 01.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2023 - 04:00

İlk kez 2019’da uygulanmaya başlanan Elektrik Tüketim Desteği’nden (ETD) faydalanan hane sayısının 1.3 milyondan 3.6 milyona ulaştığını açıklayan Akın, “Enerjide çağ atladık diyen iktidarın yarattığı tahribatla artık ülkemizde her 7 haneden 1’i faturasını ödeyemez duruma geldi” dedi.

CHP iktidarında enerjinin sosyal bir hak haline geleceğini belirten Akın şöyle konuştu: “Kamu eliyle enerji yatırımlarını ‘girişimci devlet modeliyle’ birlikte belediye, kooperatif gibi kurumlar ve özel sektör ile işbirlikleri yapılarak hayata geçireceğiz. Enerji lüks olmaktan çıkacak”