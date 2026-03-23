Her 'tık' onları zengin etti: Teknolojide ileri, tarihte geri mi gidiyoruz?

Forbes, 2026 yılı küresel milyarderler listesini açıkladı. Bu yıl listeye giren milyarder sayısı, bir önceki yıla göre 400 kişi artarak rekor düzeyde 3.428'e ulaşırken toplam servet 4 trilyon dolarlık artışla 20,1 trilyon dolara yükseldi.

Listede en fazla milyarderi bulunan ülke, 989 isimle yine ABD oldu. İlk 20'nin 15'ini Amerikalıların oluşturduğu listede Çin 610, Hindistan ise 229 milyarderle sıralamayı takip etti. Listenin zirvesinde ise 839 milyar dolarlık serveti ile Elon Musk yer aldı. Musk'u Google'ın kurucuları Larry Page (257 milyar dolar) ve Sergey Brin (237 milyar dolar) izledi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 224 milyar dolarla dördüncü, Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ise 222 milyar dolarla beşinci sıraya yerleşti. İlk 10'u Oracle'ın kurucusu Larry Ellison (190 milyar dolar), LVMH'nin patronu Bernard Arnault (171 milyar dolar), Nvidia CEO'su Jensen Huang (154 milyar dolar), yatırım efsanesi Warren Buffett (149 milyar dolar) ve Zara'nın kurucusu Amancio Ortega (148 milyar dolar) tamamladı.

Liste yalnızca bir servet sıralaması olmaktan öte, dünya ekonomisindeki yapısal bir kırılmanın belgesi niteliği taşıyor. İlk 10'daki 7 ismin teknoloji sektöründen çıkması, Yunanistan eski Maliye Bakanı ve ekonomist Yanis Varoufakis'in yıllardır işaret ettiği 'teknofeodalizm' kavramının somut verilerle doğrulandığını gözler önüne seriyor.

Listenin zirvesinde yer alan Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Jensen Huang gibi isimlerin servetlerinin kaynağına bakıldığında, geleneksel kapitalizmin temel dinamiği olan 'kâr'ın yerini büyük ölçüde 'bulut rantı'nın aldığı görülüyor. Serbest piyasaların yerini ise dijital platformlar tarafından yönetilen 'bulut malikâneleri' almış durumda. Teknoloji bu süreçte bir özgürleşme aracı olmaktan çıkmış, bireyler birer “bulut serfine”, şirketler ise modern çağın “derebeylerine” dönüşen bir tahakküm mekanizmasının içinde yer alıyor.

Göstergeler 2024 2026 Değişim Toplam milyarder sayısı 2.781 3.028 +yüzde 8,9 Toplam kümülatif servet 14,2 trilyon dolar 16,8 trilyon dolar +yüzde 18,3 Teknoloji milyarderi oranı (ilk 20) yüzde 60 yüzde 75 +15 puan En zengin ilk 10'da teknoloji ağırlığı 6/10 8/10 +2 isim İlk 3'ün toplam serveti yaklaşık 400 milyar dolar yaklaşık 520 milyar dolar +yüzde 30

TEKNOFEODALİZM ÖNGÖRÜSÜ SOMUTLAŞIYOR

Varoufakis, 2023 yılında yayımlanan "Technofeudalism: What Killed Capitalism (Teknofeodalizm: Kapitalizmi Ne Öldürdü?)" adlı çalışmasında, kapitalizmin kendi başarısı ve yarattığı sermaye birikimi tarafından dönüşüme uğradığını sistematik biçimde ortaya koymuştu. 2008 finansal kriziyle birlikte merkez bankalarının krizden çıkmak için enjekte ettiği trilyonlarca dolarlık likiditenin, geleneksel üretken yatırımlara değil büyük teknoloji altyapılarının inşasına aktarıldığını savunan Varoufakis'e göre bu süreç, zenginlik birikiminin "kâr" odaklı olmaktan çıkarak "rant" odaklı hale gelmesiyle tescillendi.

Kapitalizmde kâr, piyasada mal ve hizmet üreterek rekabet yoluyla elde edilirken, teknofeodalizmde rant bir platformun mülkiyetine sahip olarak bu alanı kullanmak zorunda kalanlardan alınan giriş ücreti ya da komisyon biçiminde ortaya çıkıyor. 2026 Forbes listesi, bu rant ekonomisinin zirveye çıktığını sayısal olarak kanıtlıyor.

Özellik Feodalizm Kapitalizm Teknofeodalizm Temel Kaynak Toprak Sermaye malları Bulut sermayesi (algoritmalar) Zenginlik Biçimi Toprak rantı Ticari kâr Bulut rantı Ekonomik Alan 'Malikâne' Serbest piyasa Bulut malikânesi (platform) Hâkim Sınıf Derebeyi / lord Kapitalist/Sermayedar Bulut sermayesi (cloud capital) Bağımlı Sınıf Serf İşçi sınıfı Bulut serfi/proletaryası Güç Mekanizması Askeri / hukuki zorlama Ekonomik gereklilik Algoritmik davranış manipülasyonu

Varoufakis, Y. (2023). Technofeudalism: What Killed Capitalism.

BULUT SERMAYESİ VE YENİ MÜLKİYET REJİMİ

Varoufakis'in teorisinin merkezinde "bulut sermayesi" kavramı yer alıyor. Geleneksel sermaye bir fabrikayı ya da bir traktörü temsil ederken, bulut sermayesi doğrudan insan beynini hedef alan ve davranışları dönüştüren bir yazılımsal altyapı olarak tanımlanıyor. Bu sermaye biçimi yalnızca üretim yapmakla kalmıyor; arzuları, tercihleri ve sosyal etkileşimleri birer veri setine dönüştürerek mülkiyet sahibine geri döndürüyor.

Dijital dünyanın dev platformlar tarafından parsellenmesi kapitalizmin ortaya çıkmasına paralel olarak teknofeodalizmi beraberinde getirdi. Amazon, Google ve Meta'nın sahip olduğu altyapı artık internetin toprağı konumunda; bu toprağı kullanmadan modern bir ekonomik hayat sürdürmek ise neredeyse olanaksız hale gelmiş durumda.

MODERN HARAÇ SİSTEMİ

Teknofeodal düzende geleneksel kapitalist üreticiler bile "vassal kapitalistlere" dönüşmüş durumda. Bir oyun geliştiricisi ya da küçük bir e-ticaret satıcısı, ürününü satmak için Apple'ın App Store'una ya da Amazon'un platformuna girmek zorunda. Bu girişin bedeli, satış bedelinin yüzde otuzuna varan bir "bulut rantı." Ortaçağ'da serflerin hasatlarının bir bölümünü lorda vermesiyle çarpıcı biçimde örtüşen bu oran, sistemin tarihsel arka planına dair güçlü bir ipucu sunuyor.

Amazon'da satıcıların yüzde 8 ile yüzde 45 arasında değişen referans ücreti, birim başına 54 dolara ulaşan lojistik giderleri ve reklam maliyetleriyle birlikte toplam kesinti yüzde 45 ile yüzde 60 arasına ulaşıyor. Pazar araştırmacıları bu tablonun vassal kapitalistleri fiilen maaşlı çalışan konumuna yakın bir işleyiş içine soktuğunu, ancak tüm ekonomik riskleri kendi üstlenmek zorunda bıraktığını vurguluyor.

Platform Rant Biçimi Tahmini Oran / İstatistik Apple App Store Uygulama içi satın alma komisyonu Yüzde 15 – yüzde 30 Amazon Marketplace Satıcı komisyonu + lojistik ücreti Yüzde 45 – yüzde 60 (reklam dahil) Google Play Platform kullanım ücreti Yüzde 15 – yüzde 30 Meta (Facebook/IG) Dikkat ve veri rantı Kullanıcı başına 7/24 veri üretimi

Kaynak: Platform politika belgeleri ve bağımsız piyasa araştırmaları, 2025–2026.

MUSK'TAN HUANG'A YENİ 'DEREBEYLERİ'

Forbes'un yayımladığı listenin zirvesindeki isimler incelendiğinde, Varoufakis'in "bulutçu" olarak nitelendirdiği figürlerin öne çıktığı görülüyor.

Elon Musk yalnızca bir girişimci değil, devlet altyapısıyla doğrudan ilişkili devasa bir bulutçu figürü olarak tanımlanıyor. 2026 itibarıyla Tesla, SpaceX ve xAI'dan oluşan Musk imparatorluğunun ABD federal hükümetinden toplamda 38 milyar doları aşan finansman, kredi ve vergi indirimi aldığı bildiriliyor. SpaceX NASA'nın altyapı sağlayıcısı konumuna yükselirken Tesla 2024'te karbon kredisi satışlarından 2,8 milyar dolar rant geliri elde etti.

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise yapay zekâyı "ulusal bir altyapı" olarak konumlandırarak her ülkenin kendi "egemen yapay zekâ" kapasitesine sahip olması gerektiğini savunuyor. Huang'ın enerji, çipler, veri merkezleri, modeller ve uygulamalardan oluşan "beş katmanlı" modeli, ekonominin tüm katmanlarını Nvidia'nın ekosistemiyle bütünleştirirken piyasadaki diğer aktörleri Nvidia altyapısına bağımlı hale getiriyor.

OpenAI ve Microsoft'un duyurduğu 500 milyar dolarlık "Stargate" projesi ise teknofeodalizmin ulaştığı ölçeği en çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. SoftBank, MGX ve Oracle gibi uluslararası sermaye odaklarını bünyesinde toplayan proje, devletlerin denetiminin ötesinde bir altyapı gücü oluşturmayı hedefliyor.

YENİ SINIF YAPISI: SERFLER, PROLETERLER VE VASSALLAR

Dünya üzerindeki milyarlarca sosyal medya kullanıcısı ve internet gezgini, farkında olmadan "bulut serfleri" olarak emek veriyor. Varoufakis'e göre her tıklama, her yorum, her paylaşım bulut sermayesini besleyen ücretsiz birer emek birimi. Ekonomiste göre Ortaçağ serfinin ürettiği buğdayın bir kısmını kendine saklayabilmesinin aksine, dijital serf tüm verisini platformun algoritmasına bağışlıyor. Varoufakis bu durumu "Boş zamanlarımızda bile hiçbir ücret almadan bulutçular için sermaye üretiyoruz" sözleriyle özetliyor.

Sınıfın bir diğer katmanını ise "bulut proletaryası" oluşturuyor. Varoufakis, Amazon depolarında, teslimat araçlarında veya veri merkezlerinde çalışanları bu kategoride değerlendiriyor. Geleneksel fabrika işçilerinden farklı olarak algoritmik yönetim altında çalışan bu kesimin hareketleri milisaniyelerle takip ediliyor, performansları yapay zekâ tarafından sürekli ölçülüyor, üretim süreçleri ise otomatik optimizasyon döngüleriyle durmaksızın yoğunlaştırılıyor. Sistemin en ağır yükünü taşıyan bu kesim aynı zamanda en düşük gelire sahip olan sınıf olarak öne çıkıyor.

Tablonun üçüncü halkasını "vassal kapitalistler" tamamlıyor. Geleneksel anlamda sermaye sahibi olmakla birlikte ürünlerini satabilmek için bulut malikânelerine girmek zorunda kalan bu şirketler, faaliyetlerini platform algoritmaları ve altyapısı üzerinden yürütmek durumunda kalıyor.

DEVLET ARTIK 'HAKEM' DEĞİL

Teknofeodalizmde devletin rolünün de köklü biçimde dönüştüğü gözlemleniyor. Piyasayı düzenleyen bir hakem olmaktan çıkan devlet, bulutçuların altyapısını koruyan ve finanse eden bir yürütme organına dönüşmüş durumda. Bu dönüşüm, teknoloji devlerinin lobicilik harcamalarında somut karşılık buluyor: 2025 yılında yalnızca büyük teknoloji şirketleri politikaları etkilemek amacıyla 100 milyon doları aşan harcama yaptı. Meta 26,29 milyon dolar, Amazon 17,89 milyon dolar, Alphabet 13,10 milyon dolar ile sıralamada öne çıkan şirketler arasında yer aldı.

Şirket 2025 Lobi Harcaması Temel Odak Noktası Meta 26,29 milyon dolar Yapay zekâ politikası, çocuk güvenliği yasaları Amazon 17,89 milyon dolar Lojistik düzenlemeleri, veri merkezi teşvikleri Alphabet (Google) 13,10 milyon dolar Reklam tekeli davaları, yapay zekâ regülasyonu Microsoft 9,36 milyon dolar Bulut altyapı sözleşmeleri, kamu ihaleleri Nvidia 4,90 milyon dolar Çip ihracat kontrolleri, yapay zekâ altyapı hibeleri

Kaynak: ABD Senato Lobi Açıklama Veritabanı, 2025

Bu harcamalar, teknoloji şirketlerinin kanun yapıcılar ve siyasiler üzerindeki etkisini giderek artırıyor. Özellikle Süper PAC'ler (sınırsız miktarda bağış toplayıp bu fonları adayları desteklemek veya karalamak için sınırsızca harcayabilen ancak aday kampanyalarıyla doğrudan koordinasyon kurması yasak olan siyasi eylem komiteleri) aracılığıyla yapılan siyasi bağışlar, bulutçuların kendi çıkarlarına yönelik adayların desteklenmesine imkân sağlıyor. Sınırsız miktarda bağış toplayarak bu fonları adayları desteklemek ya da karalamak için kullanan ancak aday kampanyalarıyla doğrudan koordinasyon kurması yasal olarak yasaklanan bu siyasi eylem komiteleri, teknoloji sermayesinin siyasi alana taşınmasının başlıca araçlarından biri haline gelmiş durumda. TEKNOLOJİDE İLERİ, TARİHTE GERİ

Varoufakis'in "metamorfoz" kavramıyla açıkladığı paradoks, insanlığın yapay zekâ, kuantum hesaplama ve uzay keşfi gibi alanlarda devasa bir sıçrama yaşarken güç ilişkileri, mülkiyet rejimi ve sömürü biçimlerinin Ortaçağ hiyerarşisine doğru gerilemesinden besleniyor.

Ortaçağ'da toprak mülkiyeti nüfusun yüzde birinden azının elindeydi; günümüzde internet altyapısı ve veri akışı sınırlı sayıda büyük teknoloji şirketinin kontrolü altında bulunuyor. Ortaçağ serflerinin toprağa bağlı olması gibi dijital serfler de platformlara bağımlı, platformdan ayrılmak ise teknik ve sosyal engellerle kısıtlanmış durumda. Feodalizmde lordlar kendi topraklarında kendi yasalarını belirlerdi; bugün Google, Meta ve Amazon "platform egemenliği" çerçevesinde içerik denetimini, çalışma koşullarını ve veri kullanım politikalarını devlet denetiminin dışında yürütmeye devam ediyor.

Ortaçağ serfinin gün batımından sonra işi bırakabilmesinin aksine dijital serf, gece yarısı bile sosyal medyada veri üreterek platform ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Akıllı telefon, serf ile lord arasındaki bağı 7/24 canlı tutan bir zincire dönüşmüş durumda.

'MALİKÂNE EKONOMİSİ'NİN MALİYETİ

Teknofeodalizm, soyut bir güç rejiminin ötesinde somut ve ölçülebilir bir kaynak transfer mekanizması olarak işlev görüyor. Amazon'da satıcıların içinde bulunduğu maliyet yapısı bu transferin en çarpıcı örneklerinden birini sunuyor:

Maliyet Kalemi Kesinti Oranı / Tutarı Ekonomik Etki Referans Ücreti Yüzde 8 – yüzde 45 Satışın doğrudan lorda giden payı Lojistik (FBA) Ücreti Birim başı 3,27 – 54,81 dolar Depolama ve gönderim rantı Depolama Rantı 0,78 – 2,40 dolar (kübik fit başı) Fiziksel alanın dijital kontrolü Reklam Maliyeti Tıklama başına 1,60 dolar Görünürlük için ödenen ek haraç TOPLAM KESİNTİ Yüzde 45 – yüzde 60 Kâr marjının tamamen erimesi

Kaynak: Marketplace Pulse, Amazon Seller Central verileri, 2025–2026

Bu tablo, vassal kapitalistlerin tüm ekonomik riskleri üstlenmelerine karşın fiilen maaşlı çalışan konumuna yakın bir işleyiş içinde olduklarını ortaya koyuyor. Varoufakis'in "kârın rant tarafından yutulması" tezi, bu verilerle somut bir karşılık buluyor.

TEKNOLOJİK FEODALİZM BİR TERCİH Mİ?

Forbes 2026 listesindeki en zengin 200 kişinin profiline bakıldığında, üretim yapan mucitlerden ziyade "her şeyin geçtiği kapıları" tutan isimlerin öne çıktığı görülüyor. Musk uzaya giden yolu, Bezos e-ticaretin lojistiğini, Zuckerberg dijital sosyalleşmeyi, Huang ise yapay zekânın hesaplama altyapısını kontrol ediyor.

Teknofeodalizm, kapitalizmin gelişmiş bir versiyonu değil rantiyeci bir mutasyon olarak tanımlanıyor. Varoufakis, bulut sermayesinin mülkiyeti kolektif hale getirilmezse dijital serflerin bulut şatolarının gölgesinde yaşamaya devam edeceği uyarısında bulunuyor. Ekonomistin "Bulut İsyanı" olarak adlandırdığı öneri ise algoritmaların mülkiyetinin kullanıcılara devredilmesini, verilerin insan hakkı olarak tanınmasını ve bulut rantının vergilendirilerek kamuya aktarılmasını kapsıyor.

Varoufakis, mevcut tablonun teknolojik bir zorunluluktan değil internetin kamusal alan olmaktan çıkarılarak özelleştirilmesinin ve denetimsiz sermaye birikiminin bir sonucu olduğuna dikkat çekiyor. Güncel veriler de "teknofeodalizm" tezinin önümüzdeki dönemde çok daha belirgin bir toplumsal gerçekliğe dönüşeceğine işaret ediyor. Sistemik bir müdahale ya da radikal bir değişim yaşanmadığı takdirde algoritma sahiplerinin yeni birer "derebeyi", veri üreten dijital kullanıcıların ise bu düzenin "serfleri" haline geldiği ekonomik tahakkümün yerleşik bir gerçeklik kazanması bekleniyor.