Hesap tutmadı: Özel İletişim Vergisi ve Konaklama Vergisi’nde de artış bekleniyor

Yayınlanma: 18.07.2023 - 13:53

Güncelleme: 18.07.2023 - 13:53

Kurumlar Vergisi’nde 5 puanlık artış yanı sıra bir defaya mahsus Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni iki katına çıkaran ve Cumhurbaşkanına akaryakıt ÖTV’sini artırma yetkisi veren torba teklif 15 Temmuz Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanarak kanunlaştı. Bu kararın ardınan petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV tutarı da artırıldı.

Ekonomim’den Hüseyin Gökçe’nin hesaplamalarına göre, ek bütçede öngörülen gelir ile şu ana kadar yapılan zamlardan beklenen gelirlerin arasındaki fark henüz kapanmış görünmüyor. Durumun oranı artırılmamış vergilerde de yeni artışlara veya bazı ürünlerde doğrudan zamma yol açabileceği kaydediliyor.

HESABIN TUTMASI İÇİN…

Yapılan hesaplamalara göre petrol ve doğalgazdan alınacak ÖTV kaleminde ek bütçe dahil toplam 198,4 milyar liralık tutar görünüyor. Haziran sonu itibarıyla yani yılın ilk yarısında bu kalemden yapılan tahsilat 39,8 milyar lira düzeyinde. Hedefin tutması için bu kalemde 158,5 milyar liralık daha tahsilata ihtiyaç var. Torba kanun teklifi ile Cumhurbaşkanına petrol ürünlerinden alınan ÖTV tutarını 5 katına kadar artırma yetkisi verilmişti. Hafta sonu çıkan düzenleme ile bu yetkinin 2 katına kadar olan kısmı kullanılmış oldu.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ’NDE ÜÇTE BİR TAHSİL EDİLDİ

GSM ve internet hizmetlerinden alınan Özel İletişim Vergisi kaleminde ek vergi dahil toplam 22,2 milyar liralık gelir bekleniyor. Şu ana kadar (Ocak-Haziran döneminde) 6,2 milyar liralık tahsilat yapıldı. Yani yılın kalan kısmında şu ana kadar yapılan tahsilatın iki katından fazla tahsilat yapılması gerekiyor. Bunun bir kısmının ürün fiyatına yapılacak artıştan, bir kısmını da vergi oranında yapılacak artıştan karşılanabileceği belirtiliyor.

KONAKLAMA VERGİSİNDE TAHSİLAT 1 MİLYAR LİRA

Bütçenin konaklama vergisi kaleminde 2,3 milyar lira ile başlanmış, ek bütçe ile buna iki katı kadar yani 5,7 milyar lira daha eklenerek toplam hedef 8 milyar liraya çıkarılmıştı. Haziran sonu itibarıyla tahsil edilen konaklama vergisi tutarı 991 milyon lirada kaldı. Başka bir ifade ile bu kalemde 8 milyar liralık tahsilat hedeflenirken, bunun şu ana kadar sadece 1 milyar liralık kısmı tahsil edilebildi. Uzmanlar bu kalemde de yılın ikinci yarısında artış olabileceğini bildiriyorlar.

Ayrıca dayanıklı tüketim mallarından alınması öngörülen 58,1 milyar liralık ÖTV’nin şu ana kadar 24,3 milyar liralık kısmı tahsil edildi. Hedefin tutması için yılın geri kalan kısmında bunun yüzde yaklaşık yüzde 40 fazlasının daha tahsil edilmesi gerekiyor.