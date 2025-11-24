Hesaplara yatmaya başladı: Milyonlarca kişiye 12 bin TL'yi aşan sosyal yardım desteği!

Yunanistan’da yaklaşık 600 milyon Euro değerindeki geniş kapsamlı sosyal destek paketi bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. Ulusal Ekonomi ve Finans Bakanlığı, paket kapsamında 2,4 milyon yurttaşın doğrudan faydalanacağını açıkladı.

EMEKLİLER VE ENGELLİLER 250 EURO ALACAK

Başbakan Kiryakos Miçotakis, 24 Kasım’dan itibaren emekliler, sigortasız yaşlılar ve engelli aylığı alan yurttaşlara kalıcı olarak 250 Euro (12 bin 254 TL) destek ödeneceğini duyurdu. Çiftler için ödeme tutarı otomatik olarak 500 Euro'ya çıkacak.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANACAK?

Bakanlık, destek ödemesinin şu kişiler için geçerli olacağını belirtti:

65 yaş üstü bireyler,

Yıllık geliri tek kişilerde 14 bin Euro, çiftlerde 26 bin Euro'yu aşmayanlar,

Gayrimenkul değeri tek kişilerde 200 bin, çiftlerde 300 bin Euro'yu geçmeyenler.

Engelli aylığı alan emekliler için yaş şartı uygulanmayacak.

KİRA DESTEĞİ KALICI HALE GELDİ

28 Kasım’da yaklaşık 1 milyon haneye 2024 yılı için bir aylık kira tutarını karşılayan destek ödemesi yapılacak. Destek, 800 Euro'ya kadar çıkabilecek ve her bakmakla yükümlü çocuk için ek 50 Euro verilecek. Hem birinci ikamet adresi hem de öğrenci yurtları için geçerli olan kira desteği artık kalıcı ve her yıl kasım ayında otomatik olarak ödenecek.

Bakanlık, emekliler, sigortasız yaşlılar ve engelli bireyler dahil binlerce kiracının her iki destekten de yararlanacağını açıkladı.

DAHA GENİŞ SOSYAL DESTEK PROGRAMININ BAŞLANGICI

Bu ödemeler, toplam 2,5 milyar Euro'luk sosyal destek paketinin ilk adımını oluşturuyor. Program kapsamında:

Çalışanlar için vergi ve ücret düzenlemeleri,

Yeni maaş ve emekli maaşı artışları,

Emeklilik maaşlarında kişisel farkın kademeli kaldırılması,

Güvenlik güçleri için ek zamlar,

Dar gelirli ve kırılgan gruplara yeni yardım mekanizmaları yer alıyor.

Ocak ayından itibaren yaklaşık 2,5 milyon emekli maaşlarında ek artış alacak. Kişisel farkı devam eden emekliler, yıllar sonra ilk kez farkın yüzde 50’si oranında artıştan yararlanacak.

Ulusal Ekonomi ve Finans Bakanı Kiryakos Pierrakakis, desteklerin etkisinin hemen görüleceğini belirterek, “1,4 milyonun üzerinde emekli, yaşlı ve engelli yurttaşın hesaplarına 250 Euro yatırılacak. Bu adım, gerçek ihtiyaçlara verilen somut bir yanıt” dedi.

Pierrakakis kira desteğinin etkisiyle ilgili olarak, “Ekonomimiz büyüyor ve bu büyümenin her eve, her aileye, her yurttaşa ulaşmasını istiyoruz. Kimseyi geride bırakmayan bir ülke hedefimiz var. Bu adımlar o hedefe giden yolda kararlı bir ilerlemenin parçası” ifadelerini kullandı.