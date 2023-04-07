'Hidrojen teknolojisi için hızlı olmak şart'

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:00

Dün düzenlenen toplantıda konuşan isimlerden Prof. Dr. İskender Gökalp, “yeşil hidrojen” için çağrı yaparak teknolojik atılım gerektiğini belirtti. Gökalp, “Yurtdışına bağımlılığı artırmadan bunu yapmalıyız. Özellikle elektroliz teknolojisi geliştirmede hızlı olmalıyız” dedi.

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği Başkan Yardımcısı Erinç Kısa ise yüksek elektrik fiyatının sorulması üzerine yenilenebilir enerjinin toplamdaki payı arttıkça fiyatlarda da dengelenme olacağını belirtti. Kojentürk Başkanı Yavuz Aydın da bu yıl 2 bin MW’lık yeni yenilenebilir enerji yatırımı beklediklerini açıkladı.