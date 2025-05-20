Hindistan yaptırımlara devam ediyor: Dünyanın en zengin 16’ncı isminden Türk markalarına boykot!

Hindistan'da Türkiye karşıtı hareket endişe yaratan boyutlara gelmeye başladı. Dünyanın en zengin 16'ncı insanı olan Hint iş insanı Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu platformlar boykot kararı aldı.

Hindistan'daki küçük marketler ve başlıca internet pazar yerleri, Pakistan ile yaşanan çatışmalarda Ankara'nın İslamabad'a verdiği destek nedeniyle Türk malı ürünleri boykot etmeye başladı.

JAMMU KEŞMİR SALDIRISI VE TÜRKİYE-PAKİSTAN DAYANIŞMASI

Hindistan'ın kuzeyindeki Jammu Keşmir bölgesinde çoğu Hindu turist olmak üzere 26 kişinin öldürüldüğü saldırı sonrası Hindistan, Pakistan'a yönelik saldırılar düzenledi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırılar sonrası Türkiye'nin Pakistan ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmişti.

MARKET DİSTRİBÜTÖRLERİNDEN TOPYEKUN BOYKOT KARARI

Hindistan'da 13 milyon marketin ürün tedariğini yürüten distribütörler federasyonu AICPDF, Türkiye'den gelen bütün ürünlere karşı "süresiz ve topyekun boykot" başlattığını açıkladı. Boykot, Türk malı çikolata, reçel, bisküvi ve kişisel bakım ürünlerini kapsayacak.

E-TİCARET PLATFORMALARINDAN TÜRK MARKALARININ ÇIKARILMASI

ABD'li Walmart'ın sahip olduğu Flipkart ile milyarder Mukesh Ambani'ye ait Reliance tarafından işletilen e-ticaret siteleri, üç kaynağın verdiği bilgiye göre Türk giyim markalarını sayfalarından çıkardı.

Konu hakkında doğrudan bilgi sahibi bir kaynak, Flipkart'a bağlı Myntra adlı giyim sitesinden Trendyol, LC Waikiki ve Mavi gibi Türk markalarının çıkarıldığını ifade etti. Diğer bir kaynak Myntra'nın "ulusal çıkarları" gözeterek Walmart'a danışmadan markaları siteden çıkardığını söyledi.

Flipkart, Reliance, Trendyol, LC Waikiki, Koton ve Mavi konu hakkında sorulara henüz cevap vermedi.

TİCARİ İLİŞKİLERDE OLASI ZARAR

Türkiye'den yılda 2.7 milyar dolar değerinde ürün alan Hindistan, ağırlıklı olarak yakıt ve kıymetli maden ithalatında bulunuyor.

Hindistan hükümeti çağrıda bulunmamış olsa da tüketici inisiyatifindeki boykot iki ülke arasındaki ticarete zarar verebilir. AICPDF'nin verdiği bilgiye göre market boykotu 234 milyon dolar tutarında ürünü kapsayacak. Trading Economics internet sitesine göre Hindistan'ın Türkiye'den giyim ürünü ithalatı geçen yıl 81 milyon dolar seviyesindeydi.