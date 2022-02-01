Hindistan'dan kripto para kararı

01 Şubat 2022 Salı, 11:01

Hindistan Maliye Bakkanı Nirmala Sitharaman salı günü gerçekleştirdiği bütçe konuşmasında dijital varlıkların transferinden elde edilen her türlü gelirin yüzde 30 oranında vergilendirileceğini söyledi.

Sitharaman, dijital varlıkların kullanımında büyük bir yükseliş kaydedildiğini ve bu transferlerin büyüklüğünün özel bir vergi rejimi uygulanması gerekliliğini doğurdunu söyledi.

''KULLANIMA SUNULACAK''

Hindistan’ın merkezi dijital para biriminin de nisanda başlayan mali yıl itibariyle kullanıma sunulacağını duyuran Sitharaman, Hindistan Merkez Bankası’nın kademeli uygulama stratejisi üzerinde çalıştığını belirtti.