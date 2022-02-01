Bitcoin, kuvvetli bir direnç ile karşı karşıya
Kripto para birimleri ocak ayında oldukça kötü bir performans sergiledi. Sermaye değeri bakımından piyasanın lideri Bitcoin, ocak ayının 15 gününde primli seyretti.
Bitcoin ocak ayı ortasında gördüğü 32 bin dolar seviyelerinden kademeli bir şekilde toparlayarak 38 bin 500 dolara ulaşsa da, teknik göstergeler kripto paranın kuvvetli bir direnç ile karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.
Bitcoin, ocak ayının son günlerinde yönünü yukarı çevirse de yüzde 16.78 oranında değer kaybı yaşadı.
BU SEVİYELERDE KONSOLİDE OLDU
Bitcoin’in 20 günlük hareketli ortalaması ile 39 bin dolar seviyesinde kesişti. Analistler ise en büyük piyasa değerine sahip kripto para olan Bitcoin’in bu seviyelerde konsolide olduğunu belirtiyor.
ETHEREUM DA SERT DÜŞTÜ
Bitcoin’in ardından en yüksek sermaye değerine sahip ikinci dijital varlık olan Ethereum, ocak ayında yüzde 26.9 oranında değer kaybetti. 2 bin 159 dolara kadar geri çekildikten sonra Ethereum son günlerde toparlanma kaydederek 2 bin 700 dolar civarında hareket ediyor.
470 MİLYAR DOLAR ERİDİ
Kripto paraların toplam piyasa değeri ocak ayına 2.19 trilyon dolar seviyesinden 1.72 trilyon dolara geri çekilerek yüzde 21 oranında gerileme kaydetti. Bu gelişmeyle birlikte kripto paraların toplam sermaye değeri 1 ayda 470 milyar dolar eridi.
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